Die heutigen Konjunkturdaten aus den USA kann man mit einem Wort zusammenfassen: Boom! In den USA sind die Impfungen deutlich weiter fortgeschritten als in Europa, daher ist auch die US-Wirtschaft stärker (sowie durch das US-Helikoptergeld und die extrem gestiegene Verschuldung der Amerikaner). Aber dieser Boom ist teuer erkauft - im Grunde wird der Konsum der Zukunft bereits in die Gegenwart vorgezogen. Und das bedeutet: um nicht wirtschaftlich abzustürzen, muß es in den USA den ewigen Stimulus geben! Aus europäischer Sicht aber mit dem anscheinend nie mehr endenden Lockdown sind die Amerikaner dennoch "gefühlt" besser dran: der Boom der Anderen. Trotz der starken US-Konjunkturzahlen fallen heute die US-Renditen - das hilft Gold, aber auch den Aktienmärkten mit neuen Allzeithochs bei S&P 500 und Dow Jones..

