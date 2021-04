FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Starke US-Börsen dürften dem Dax zum Wochenausklang Kursgewinne bescheren. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 15 286 Punkte, womit er den nach Ostern aufgestellten Rekord bei knapp 15 312 Zählern ansteuern würde. Laut den Experten der Commerzbank kommt es dem Aktienmärkten zu Gute, dass die großen US-Banken gute Ergebnisse verzeichneten, Konjunkturdaten aus den USA positiv überraschten und die US-Anleiherenditen weiter zurück gehen. In New York war die Rekordrally bei den großen Indizes daraufhin am Vorabend weiter gegangen, der Dow Jones Industrial schaffte es erstmals über die Marke von 34 000 Punkten.