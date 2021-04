Den letzten markanten Höhepunkt markierte Baumwolle bei 98,14 USc Mitte 2018 und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Aber erst nach dem Corona-Crash und einem Verlaufstief bei 48,35 USc konnte der Spieß seitens der Käufer umgedreht werden und führte in einem bis heute anhalten Aufwärtstrend. Die steile Rallye konnte jedoch nicht auf Dauer durchgehalten werden, Ende Februar setzte eine Konsolidierung mit Zielen am markanten 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie rund 79,00 USc ein. Dies traf auch soweit zu, genau in diesem Bereich konnte Baumwolle wieder zur Oberseite abdrehen und könnte jetzt erneut seine 2018‘er Hochs ansteuern.

Handelsspanne könnte länger anhalten

Trotz zwei starker Handelswochen kann noch von keiner sofortigen Wiederaufnahme der laufenden Rallye ausgegangen werden, gut möglich, dass sich die Handelsspanne zwischen 79,00 und 92,95 USc noch eine Weile lang hinzieht. Eindeutige Long-Signale können daher erst oberhalb von 90,00 USc mit Zielen an den Hochs aus 2018 bei 98,14 USc abgeleitet werden. Kommt es dagegen zu einem Rückfall unter 79,00 USc, könnte diese Abschläge zunächst auf den EMA 50 bei 74,55 USc bedeuten, darunter müsste die markante Unterstützung bei 72,45 USc zum Einsatz kommen.