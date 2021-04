Gold unternimmt gegenwärtig den Versuch, sich des massiven Widerstandsbereichs bei 1.750 US-Dollar zu entledigen.

Gold unternimmt gegenwärtig den Versuch, sich des massiven Widerstandsbereichs bei 1.750 US-Dollar zu entledigen. Der aktuelle Schwächeanfall des US-Dollars stellte diesbezüglich die Weichen. Der Ausbruchsversuch bei Gold ist vielversprechend angelaufen, muss sich nun aber bestätigen. Der Vorstoß des Edelmetalls kreierte auch unter den Goldproduzenten Aufbruchsstimmung; so auch bei Newmont Corp.

In unserer letzten Kommentierung zu Newmont Corp. hieß es am 30.03. unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert – die Aktie muss über die Zone 64/65 US-Dollar, um den Abwärtstrend zu knacken und der Erholung weitere Relevanz zu verleihen. Auf der Unterseite sollte es nun idealerweise nicht mehr unter die 60 US-Dollar gehen. Bei einem Rutsch unter die 55,0 US-Dollar ist Obacht geboten. In diesem Fall wäre auch eine Neubewertung der Lage vonnöten.“



Der jüngste Goldpreisanstieg hat auch der Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten neuen Schwung verliehen. Die Aktie ist in den bereits zuletzt thematisierten Widerstandsbereich 64 / 65 US-Dollar vorgedrungen und unternahm bereits den Versuch, über die 65er Marke zu setzen. Sollte es für die Aktie darüber gehen, würde der Bereich des markanten Bewegungshochs aus dem November des vergangenen Jahres, das damals mit 68,5 US-Dollar markiert wurde, in den Fokus rücken.

Auf der Unterseite sollte es nun im besten Fall nicht mehr unter die 60,0 US-Dollar gehen, anderenfalls würde das Momentum „verfliegen“. Zudem wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.

Newmont Corp. hat die Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2021 für den 29.04. angekündigt.