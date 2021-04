Thyssenkrupp lässt heute die Sektkorken knallen. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund drei Prozent. Dieser Hochpunkt verläuft bei 12,00 EUR. Für Thyssenkrupp geht es jetzt also um die Wurst!

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 8,10 EUR komplett grünes Licht. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

