Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Weil das Papier damit so viel kostet wie noch nie in diesem Monat. Schließlich überspringt der Titel sein 4-Wochen-Hoch. Bis heute lag dieses Top bei 42,78 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Denn diese Linie verläuft bei 37,48 EUR, sodass für NORMA Aufwärtstrends gelten. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends.

