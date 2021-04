PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die nicht abreißende Rekordjagd an den US-Börsen, beeindruckende Wachstumszahlen aus China und starke Quartalsberichte europäischer Schwergewichte haben am Freitag Europas Börsen Auftrieb gegeben. Erstmals seit 2008 übersprang der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 die Hürde von 4000 Punkten. In Paris erreichte der Cac 40 den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 und in London stieg der FTSE 100 erstmals seit mehr als einem Jahr wieder über 7000 Punkte.

Der EuroStoxx 50 rückte um 0,99 Prozent auf 4032,99 Punkte vor und bringt es damit auf ein Wochenplus von 1,4 Prozent zu. Der Cac 40 stieg um 0,85 Prozent auf 6287,07 Punkte und für den FTSE 100 ging es um 0,52 Prozent auf 7019,53 Zähler aufwärts./bek/he