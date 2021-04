DGAP-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Personalie

16.04.2021 / 18:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Generationswechsel an der Spitze der TAKKT AG: Maria Zesch folgt auf Felix Zimmermann



Der Aufsichtsrat der TAKKT AG hat heute einstimmig Maria Zesch zur neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) des Unternehmens ernannt. Sie übernimmt die Position zum 1. August 2021 und folgt damit auf Felix Zimmermann, der mit Ablauf der Hauptversammlung am 11. Mai 2021 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheidet.





Kontakt:

Michael Loch

VP Group Treasury & Investor Relations

Presselstr. 12

70191 Stuttgart

