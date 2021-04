---------------------------------------------------------------------------

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018



Vienna, 16.4.2021



Überblick



1. Emittent: IMMOFINANZ AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Radovan Patrick Vitek

4. Namen der Aktionäre: WXZ1 a.s.

5. Datum der Schwellenberührung: 14.4.2021



6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamt- der Stimmrechte, die die von zahl der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrech- die zu Aktien Instrumente 7.B te des gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % Emitten- 7.B.2) ten Situation am 0,00 % 8,38 % 8,38 123 293 Tag der % 795 Schwellen-

berührung

Situation in

der

vorherigen

Meldung

(sofern

anwendbar)



Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:



A: Stimmrechte, die

zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Prozentanteil Stimmrechte der Stimmrechte Direkt (§ 130 BörseG Indirekt (§ 133 Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018)

Subsumme A

B 1: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem

§ 131 Abs 1 Z 1 BörseG

2018

Art des Instruments Verfall- Ausü- Anzahl der Prozentan- datum bungs- Stimmrechte die teil der frist erworben werden Stimmrech- können te Share Purchase Agreement 2.6.2021 n/a 10 336 694 8,38 % Sub- 10 336 694 8,38 % summe

B.1

B 2: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem §

131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan- fall- bung- oder Cash der teil der da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech- tum st rechte te

Subsumme

B.2



8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

x Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Zi- Name Direkt Direkt Direkt gehaltene Total ff- kontrol- gehaltene Finanz-/sonstige von er liert durch Stimmrechte in Instrumente (%) beiden Ziffer Aktien (%) (%) 1 Radovan 0,00 % 0,00 % 0,00 % Patrick

Vitek

2 Mountfort 1 8,38 % 8,38 % Invest-

ments S.à

r.l.



9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Mountfort Investments S.à r.l. has signed a share purchase agreement in relation to WXZ1 a.s., the relevant closing of which is expected to take place on 2 June 2021 at the latest. The share purchase agreement is treated in this notification as a financial instrument in relation to the participations directly held by WXZ1 a.s. (7.51% in shares and 0.88% in financial instruments).



WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG represents the notifying entities pursuant to § 8 RAO.



Vienna am 16.4.2021



Sprache: Deutsch

Unternehmen: IMMOFINANZ AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien

Österreich

Internet: http://www.immofinanz.com



