SAP schlägt zurück! Schafft die Aktie jetzt die Rückkehr in den gewohnten Erfolgsmodus oder müssen für die nächsten Wochen weitere Rückschläge einkalkuliert werden? Hier lesen Sie, wie es mit SAP weitergeht.

Für SAP-Aktionäre gab es in den vergangenen Monaten nur wenig zu lachen. Zu heftig war der Einschlag im Herbst 2020, als SAP trübe Geschäftsaussichten und (deutlich) gesunkene Margen infolge der Corona-Pandemie verkünden musste. Die Aktie stürzte daraufhin regelrecht ab. Doch jetzt schlagen die Walldorfer zurück! Mit einem beeindruckenden Kursanstieg befindet sich die Aktie wieder auf dem Weg nach oben!

Ende Oktober stürzte SAP nach einer Gewinnwarnung von rund 130 Euro auf nur noch 90 Euro ab. Seitdem pendelte die Aktie mehr oder weniger richtungslos um die 100-Euro-Marke. Doch jetzt folgte der große Knall! Die Umstellungen im Leistungsspektrum beginnen bereits zu fruchten. So vermeldete SAP einen Sprung in der Marge von 22,7 auf 27,4 Prozent! Damit wurden die Analystenschätzungen deutlich übertroffen.

Das honorieren auch die Aktionäre. So sprang SAP nach dieser Meldung regelrecht nach oben. Mit über 116 Euro notiert die Aktie derzeit so hoch wie zuletzt am Tag vor dem großen Einbruch Ende Oktober. Dabei beendete SAP insgesamt zwölf der letzten 14 Sitzungen mit Kursgewinnen.

Fazit: Wie geht es nach dieser atemberaubenden Serie für SAP jetzt weiter? Gelingt die endgültige Trendwende? Oder sehen wir nur ein Strohfeuer? Wir haben die Aktie genau unter die Lupe genommen. Lesen Sie hier die komplette Analyse.