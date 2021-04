Die Talfahrt bei Plug Power hat sich in den vergangenen Tagen sogar noch einmal beschleunigt. Ausgehend von den historischen Höchstständen Ende Januar beträgt das Minus mittlerweile knapp 70 Prozent. Ein heftiger Absturz. Jetzt sind endlich die nächsten Kursziele da. Gibt es wieder Hoffnung für die Bullen oder bleiben die Bären am Ruder?

Plug Powers Absturz tut richtig weh. Doch in den vergangenen Wochen hat es die gesamte Wasserstoffbranche erwischt. Wie weit geht es noch nach unten? Oder gelingt in der kommenden Woche die Trendwende? Lesen Sie hier alles zur Situation bei Plug Power, Nel ASA & Co.