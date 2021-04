Mittlerweile rangiert der Bitcoin bei ca. 51.000 Euro; vor gut einem Jahr konnten Investoren die Kryptowährung für weniger als 7.000 Euro kaufen. Ein Anstieg der sich also sehen lassen kann.

Ein wesentlicher Vorteil ist die Tatsache, dass man Bitcoin rund um die Uhr auf der ganzen Welt bewegen und transferieren kann, ohne auf Banken angewiesen zu sein. Ferner sind die Transaktionskosten bedeutend geringer. Ein weiterer Vorteil ist die nicht vorhandene Inflation. Doch eignet sich der Bitcoin und andere Kryptowährungen auch als Geldanlage?

Geschichten die mit ein paar Bitcoins, getauscht für eine Pizza, gehen seit Jahren im Internet viral und sorgen für Bewunderung, Neid und nähren die Hoffnung, dass jeder mit ein paar Euro Einsatz zum Multimillionär werden kann. Doch so einfach ist das, wie so meist, nicht.

Wenn man Kryptowährungen zum richtigen Zeitpunkt kauft und verkauft mag das ein denkbares Szenario sein. Aber das gilt ja grundsätzlich für alle Anlagen oder Anlageklassen. Ganz so einfach ist es aber in der Praxis dann nicht. Der Bitcoin und andere Cyberwährungen unterliegen starken Schwankungen, die man passgenau erwischen muss. Ferner besteht neben dem Bitcoin bei vielen anderen Kryptos das praktische Problem, dass kaum Handel stattfindet und somit die Preisbildung erschwert ist.

Wer also überlegt jetzt in Kryptowährungen zu investieren, sollte sich bei der immer noch riesigen Auswahl an Kryptowährungen einmal an die Dotcom-Blase zurückerinnern. Auch damals schossen zahlreiche Unternehmen aus dem Boden und konnten binnen kürzester Zeit beispiellose Kursgewinne verzeichnen. Mittlerweile existieren die meisten Unternehmen davon nicht mehr. Doch die, die überlebt haben (bspw. Google oder Amazon), sind aktuell die absoluten Marktführer auf ihrem Gebiet.

Die Anlage in Bitcoins (und auch andere Kryptowährungen) ist also riskant, doch wie so oft birgt ein enormes Risiko auch hohe Chancen. Dennoch sollte Anleger nur in diesen Markt investieren, wenn man über genügend Kenntnisse und nicht benötigtes Kapital verfügt. Mehr denn je ist die Zukunft des Bitcoin-Kurses also unvorhersehbar.

Der Bitcoin hat es geschafft aus der Puppenstube zu kommen zu einer eigenen Anlageklasse zu werden und wird in den kommenden Monaten und Jahren sicher noch für Aufsehen sorgen.

