Anlegerverlag SAP schlägt zurück! So geht es am Montag weiter… Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 18.04.2021, 08:45 | 132 | 0 | 0 18.04.2021, 08:45 | Foto: www.anlegerverlag.de SAP wird häufig als einziges deutsches Technologieunternehmen von Weltruf bezeichnet. Dementsprechend positiv war die Aktienentwicklung der vergangenen Jahre. Doch im Oktober folgte der große Knall. Aufgrund von Gewinnwarnungen, der Ankündigung von Umstrukturierungen etc. brach der Kurs aus heiterem Himmel um fast 40 Prozent ein! Doch jetzt schlagen die Walldorfer zurück… Ein deutlicher Sprung bei der Gewinnmarge von 22,7% auf über 27 Prozent sorgt an der Börse für Jubelstimmung. Allein im April kann die Aktie schon über elf Prozent zulegen. Mittlerweile notiert SAP schon wieder bei 116 Euro und damit auf dem höchsten Niveau seit dem Absturz im Oktober 2020. Fazit: Wie geht es bei SAP jetzt weiter? Schaffen die Walldorfer den Sprung zurück in die langfristige Erfolgsspur, oder sehen wir hier nur ein Strohfeuer? Angesichts dieser Hochspannung haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Hier lesen Sie die Ergebnisse dieser Analyse.



