Am Markt wird weiterhin die Konjunkturerholungskarte gespielt! Vermehrt rücken auch wieder Value- und Edelmetallwerte in den Anlegerfokus!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auffallend ist derzeit, dass auch die Value-Werte mehr Anlegerbereitschaft erfahren. Das kann natürlich als Fortsetzung des Aufwärtstrends gewertet werden, wenn auch mit geringerer Dynamik. Die abgelaufene Handelswoche zeigte zudem in mehreren Marktbereichen stärkere Bewegungen. Auch die Edelmetallmärkte profitierten von wieder sinkenden Zinsen und einem schwächeren USD.

In der abgelaufenen Handelswoche gab der USD gegen den Euro 0,7 % ab. Die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries fiel um 0,1 % auf 1,57 %, während der DAX um 1,7 % und der Dow Jones um 1,2 % stiegen.

Die Edelmetalle entwickelten sich in diesem Umfeld ebenfalls freundlich, so dass Gold gegenüber der Vorwoche um 1,9 % auf rund 1.776,- USD je Feinunze zulegte. Noch besser lief es für den Silberpreis, der in der abgelaufenen Handelswoche rund 2,7 % auf fast 26,- USD je Feinunze steigen konnte! Charttechniker sehen nun den Test des Widerstands unterhalb der Marke von 26,64 USD, bei dem dann im besten Falle die rechte Schulter der Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet wird. Alternativ dazu könnte ein starker Aufwärtsimpuls zu einem schnellen Anstieg in Richtung der Marke von 28,- USD führen.

Insgesamt haben der Gold-und Silberpreis in der abgelaufenen Handelswoche neuen Schwung entwickelt. Das lässt auf weitere Kursgewinne hoffen, von denen dann auch überproportional gute Rohstofffirmenpartizipieren werden. In unserem Folgenden Nachrichtenrückblick finden sie eine Vielzahl von interessanten Unternehmen, in die sich ein Investment anbietet. Lesen Sie selbst:

Kore Mining / Revival Gold

Gold – ein Stehaufmännchen

Nachdem es im Januar und im Februar mal ziemlich bergab ging mit dem Goldpreis, der März auch nicht so toll war, scheint nun die Sonne wieder.

Skeena Resources / CanaGold

Gold wird von verschiedenen Seiten nachgefragt

Gold dient als Investition, erfreut als Schmuck und es erfüllt wichtige Dienste als Technologiekomponente oder als Reservevermögen.

MAG Silver / Vizsla Silver

Silber ist ein gefragter monetärer Vermögenswert

Silber, der kleine Bruder des Goldes, sollte als Investment bei der Vermögensabsicherung nicht außer Acht gelassen werden.

Endeavour Silver / Kuya Silver

Silber, ein Wundermetall, auch über die Jahrtausende

Kaum ein Metall hat im Lauf der Zeit so viele Funktionen und auch das Interesse der Menschen auf sich vereint, wie das Silber.

Goldenes Nevada!

Kore Mining – Projekte mit massivem Upside-Potenzial

Sowohl auf ‚Long Valley‘ als auch auf seinem ‚Imperial‘-Projekt kann das Unternehmen immer wieder mit hervorragenden Ergebnissen glänzen!

Adventus Mining / Aztec Minerals

2021 sollte ein gutes Jahr für Kupfer werden

Mit einer Fortsetzung des Bullenmarktes wird gerechnet und dafür gibt es Gründe.

Victoria Gold / Ximen Mining

Schwindet das Vertrauen in Papiergeld, gewinnt Gold

Das Haushaltsdefizit der USA stieg im März auf ein Rekordhoch in Höhe von 660 Milliarden US-Dollar an.

Beste Lage, für große Funde!

Es geht los! Die Explorationsarbeiten in Chile beginnen!

In China ist von der Corona-Pandemie so gut wie nichts mehr zu spüren, die Wirtschaft läuft wieder und es wird gebaut. Dazu braucht man Kupfer.

Uranium Energy / IsoEnergy

Energie braucht das Land

Der Strommarkt ist im Umbruch, auch in Europa. CO2-Emissionen sollen heruntergefahren werden.

Hannan Metals / Torq Resources

Elektrifizierung erfordert viel Kupfer

Die Nachfrage nach Kupfer steigt ständig an. Nicht nur aufgrund der zunehmenden Elektrofahrzeuge.

Expansive Volltreffer!

Gold Terra erweitert Goldvererzung

Viele Experten sind sich einig, der Edelmetallsektor ist in einen längerfristigen Bullenmarkt eingetreten. Überproportional werden davon Rohstoffunternehmen profitieren!

Caledonia Mining / Condor Gold

Die verlorene goldene Stadt

Gold steht für Reichtum und Sicherheit. Die gerade in Ägypten entdeckte 3000 Jahre alte Stadt stammt aus einer reichen Zeit.

Karora Resources / Fiore Gold

Gold wird seinen Wert erhalten

Korrekturen beim Goldpreis gibt es immer wieder, das ist normal. Anleger sollten Geduld beweisen, es wird aufwärts gehen.

Noch viel Potenzial...

Kuya Silver erprobt extrem goldhaltigen Erzgang

Die drei Attribute glänzend, großartig und östlich, treffen auf die Ergebnisse zu, die Kuya Silver hinsichtlich der ‚Santa Elena‘-Proben veröffentlicht hat!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

