Gold, Kupfer und Silber in rauen Mengen waren ja schon bekannt! Nun kommen noch massive Zinkvorkommen hinzu! Was kommt als nächstes?

Der kanadische Gold-Kupfer-Explorer Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 / TSX-V: ARU) hat es wieder einmal geschafft, die Anleger zu überraschen. Sofort bei seinen ersten Gesteinsproben im ‚Tiria-Shimpia‘-Areal wurden sieben mineralisierte Schichten identifiziert, von denen eine sogar 50 m dick ist. Die Proben aus einer Silber-Zink-Zone, die sich über 15 km im zentralen Teil des unternehmenseigenen Projekts ‚Lost Cities‘ – ‚Cutucu‘ im Südosten Ecuadors erstreckt, überraschte sowohl die Geologen wie auch die Anleger.

Bisher wurden die Schichten auf einer Länge zwischen 500 und 1.100 m verfolgt. Wie man sich vorstellen kann, wird es bei einer Mineralisierung dieser Größenordnung noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die gesamte Oberflächenausdehnung wirklich erprobt und beprobt ist. Um auch hier schnellstmöglich Klarheit zu schaffen, plant das Unternehmen bereits in naher Zukunft mehrere wichtige Aufschlüsse mittels Diamantkernbohrungen genauer zu erkunden.

Spitzengehalte lassen Anlegerherzen höherschlagen!

Sehr stark mineralisierte Schichten liefern schon starke Gehalte bei Erstproben mit 12 g/t Silber und 3,9 % Zink über 2 m und 26 g/t Silber und 6,4 % Zink über 0,8 m. Zudem wurden im Projektbereich ‚H‘ zwei Schlitzproben im Abstand von 500 m entlang einer Strecke von 1 km beprobt, welche Gehalte von 21 g/t Silber und 9,3 % Zink über 4 m sowie 8 g/t Silber und 4,8 % Zink über 1 m ergaben. Weitere Spitzenergebnisse aus dem Bereich liegen bei 199 g/t Silber mit 22 % Zink und 13 % Blei.

Der Projektbereich ‚J‘ wurde indes 900 m entlang des Trends verfolgt, wobei lediglich eine Probe genommen wurde, die ebenfalls einen Spitzengehalt von 48 g/t Silber und 39,6 % Zink liefert.

Quelle: Aurania Resources

Alles in allem konnte Aurania wieder absolut überzeugende Ergebnisse liefern, die definitiv weitere Erkundungen rechtfertigen!

‚Tiria-Shimpia‘ – so geht es weiter!

Das Ziel ‚Tiria-Shimpia‘ erstreckt sich nun über fast die gesamte Breite des Konzessionsblocks, während die regionalen Explorationsteams weitere Ausdehnungen des mineralisierten Systems finden, was zweifellos in einer deutlichen Vergrößerung resultieren wird. Zusätzliche Bodenproben haben das Gebiet seit den Bodenergebnissen vom 8. Februar 2021 schon um rund 120 % erweitert.

Die weitere Entnahme von Gesteinssplittern hat bestätigt, dass das Ziel eine hochgradige Mineralisierung enthält. Der nächste logische Schritt ist der Nachweis der Kontinuität der Mineralisierung an Aufschlüssen, wo das Grundgestein an der Oberfläche freigelegt ist. Die Schlitzprobenentnahme, bei der mit einem Meißel Gesteinssplitter aus einer 10 cm breiten Spur über dem mineralisierten Gestein entnommen werden, gibt eine repräsentative Probe des Gehalts über die Breite der beobachteten Mineralisierung.

Aber auch bei bei ‚Tsenken N1‘ und ‚Kuri-Yawi‘ geht es mit Vollgas weiter!

Parallel dazu führt das Unternehmen seine Bohrprogramme auf den angrenzenden Gebieten bei ‚Tsenken N1‘ und ‚Kuri-Yawi‘ durch, die Aurania die Möglichkeit geben, weitere Entdeckungen zu machen. Bei ‚Tsenken N1‘ wurde bereits das erste Bohrloch bis zu einer Tiefe von 722 m fertiggestellt, und die Kerne an ein Analyse-Labor gesendet. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Die Bohrungen auf ‚Kuri-Yawi‘ laufen derweil mit einem zweiten Bohrgerät.

Fazit:

Das ist wieder einmal eine starke Leistung! Während Dr. Keith Barron, Chairman & CEO von Aurania, und seine Geologen zunächst von einem einfachen Adersystem mit begrenztem Mineralvolumen ausgegangen war, haben diese hervorragenden neuen Resultate die Ausgangs-Annahme natürlich deutlich korrigiert.

Wie das Unternehmen zu verstehen gab, sei man sich sehr wohl bewusst, dass man es nun mit einem ganz anderen Kaliber zu tun hätte! Nachdem man nun mehr als 15 km des Trends verfolgt hätte bekäme man langsam Einblick in die Kontinuität der verschiedenen Aufdeckungen, die noch signifikantes Erweiterungspotenzial beherbergen sollten! Somit bleibt es spannend, die Explorationsarbeiten des Spitzenexplorers Aurania Resources (WKN: A2DKJ4 / TSX-V: ARU) weiter genau zu verfolgen!

