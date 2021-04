Seit Mitte 2018 läuft nach einem massiven Ausverkauf von 28,24 US-Cents in den Bereich von 12,00 US-Cents eine volatile Stabilisierungsphase, die sich insgesamt zwischen den Kursmarken von 9,05 sowie 15,79 US-Cents abspielt. Zwar gelang es zu Beginn dieses Jahres auf einen Wert von 18,84 US-Cents zuzulegen, dies löste jedoch auch einen temporär überkauften Zustand beim Zucker-Future aus, der zur Unterseite auskonsolidiert werden musste. Dies geschah in den letzten Wochen, aber noch nicht einmal die Unterstützung am 14,25 US-Cents aus Oktober letzten Jahres wurde dabei angesteuert. Das lässt auf relative Stärke schließen, die sich in den letzten beiden Handelswochen in deutlichen Zugewinnen zurück über das Niveau von 15,79 US-Cents abgespielt hatte. Damit wird eine Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung seit April letzten Jahres sehr wahrscheinlich.

Mehr Nachdruck erforderlich

Um einem möglichen Folgekaufsignal beim Zucker-Future mehr Nachdruck zu verleihen, sollte der Kurs mindestens wieder über 17,00 US-Cents zulegen. Nur dies würde weitere Gewinne zunächst an 18,00 und darüber 18,84 US-Cents erlauben. Die mittelfristige Auswertung hält sogar Kurspotenzial an rund 22,00 US-Cents bereit und kann beispielsweise über das Mini Future Long Zertifikat WKN VP89SN sehr gewinnbringend nachgehandelt werden. Sollte jedoch die Unterstützung um 14,25 US-Cents unerwartet wegbrechen, müsste mit einer Korrekturausdehnung auf 13,28 und sogar 12,25 US-Cents zwingend gerechnet werden.