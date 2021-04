Goldaktien freundlich

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Handelsblatt über die Folgen der Elektromobilität: Albrecht Melber, Geschäftsführer von Accurec: „Hier stehen die Batterien bis zum Horizont“. „Es wird haufenweise und früher als gedacht Elektroschrott produziert“. „Wie viele Altbatterien aus E-Fahrzeigen genau in Deutschland gesammelt und recycelt werden, weiß niemand“. „Der Batterieabfall ist aus ökologischer Sicht ein wachsendes Problem, da die Akkufertigung viel Strom verbraucht und Treibhausgase freisetzt“. 2019 fiel ein Volumen von 5.708 t Batterieschrott an. Dieser Müllberg wird voraussichtlich bis 2030 auf jährlich 78.000 t anwachsen.Kommentar: Aus ökologischer Sicht dürfte sich die Wende zur E-Mobilität als ähnliches Desaster entwickeln, wie die Entsorgung von Atommüll oder die gelben Säcke, die jetzt im Pazifik schwimmen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 47.732 Euro/kg, Vortag 47.352 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.