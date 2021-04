Siemens hat seit seiner Gründung im Jahre 1847 schon mehrmals bewiesen, dass es am Puls der Zeit bleiben und sogar Standards setzen kann. Dass diese permanente Anpassung an neue Marktgegebenheiten auch schief gehen kann, macht zurzeit der ewige Konkurrent General Electric vor. Dessen Kurs hat sich seit Juli 2016 mit einem Minus von 58 Prozent mehr als halbiert. Im selben Zeitabschnitt ist der Kurs von Siemens um rund 70 Prozent gestiegen. Durch seinen Ableger „Next47“ ist Siemens auch als Venture-Capital-Geber aktiv und versucht neue und nachhaltige Trends aufzuspüren, zu entwickeln und im Idealfall als Spin Off an die Börse zu bringen. Der Ausleseprozess lässt nur eine überschaubare Anzahl von Unternehmen wie beispielsweise Infineon, Siemens Healthineers oder Siemens Energy übrig.

.

Zum Chart

.

Chart technisch wurde der Aktienkurs nach einer langen Seitwärtsphase seit November 2013 durch den Corona-Sell-Off Mitte März 2020 unterbrochen und gewann danach an neuer Dynamik. Seit März 2020 bildet der Kurs einen Trendkanal aus, an dessen oberer Begrenzung der Kurs nicht zuletzt wegen des starken Zugewinns am vergangenen Freitag positioniert ist. Hier sind zwei gegensätzliche Überlegungen möglich. Das Papier schloss Freitag am Tageshoch, was dafür spricht, dass danach noch ein weiterer Zugewinn möglich ist. Andererseits ist der Kurs innerhalb des Trends im überkauften Bereich, was eine gedämpfte Kursentwicklung bedingen sollte. Unter dem Strich sollten die vorteilhaften ökonomischen Rahmenbedingungen noch längere Zeit anhalten und sich unterstützend auf die Kursentwicklung auswirken. Als Folge kann der Kurs mittelfristig auch die Marke von 159 Euro erreichen, zumal das Analysehaus Jeffries die Aktie aktuell sogar bei 170 Euro sieht.