DAX steigt immer weiter an

Kann der DAX aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen oder kommt es hier zu einem Abprall nach unten? Der DAX bleibt nach dem langen Hochlauf weiter überkauft wird aber von der allgemeinen Aktienmarkteuphorie immer weiter nach oben getrieben. Die Aktienmärkte sind reif für eine Korrektur. Möglicherweise bestätigt sich bald die alte Börsenweisheit „Sell in May and go away“.

Aktuelle DAX-Lage