Carl Zeiss Meditec AG mit Rückkehr zu deutlichem Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2020/21

Jena, 19. April 2021



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 einen Umsatz von 767,4 Mio. EUR (Vorjahr: 714,9 Mio. EUR) erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von +7,3 % gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt[1]: +10,5 %). Im zweiten Quartal 2020/21 belief sich der Umsatz auf 398,5 Mio. EUR (Vorjahr: 345,3 Mio. EUR) - eine Steigerung von +15,4% (währungsbereinigt: +18,8 %).



Der operative Gewinn (EBIT)[2] erreichte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 162,7 Mio. EUR

(Vorjahr: 102,5 Mio. EUR), was einer EBIT-Marge (EBIT/Umsatz) von 21,2 % entspricht (Vorjahr: 14,3 %). Im zweiten Quartal 2020/21 beläuft sich der operative Gewinn (EBIT)auf 89,3 Mio. EUR (Vorjahr: 45,7 Mio. EUR), was einer EBIT-Marge von 22,4 % entspricht (Vorjahr: 13,2%). Die Entwicklung des operativen Gewinns profitierte unter anderem von einem günstigen Produktmix sowie aufgrund der COVID-19-Pandemie weiterhin niedrigen Vertriebs- und Marketingkosten im Vergleich zum Vorjahr.



Der Gewinn pro Aktie (EPS)[3] belief sich im ersten Halbjahr 2020/21 auf 1,12 EUR (Vorjahr: 0,71 EUR). Im zweiten Quartal 2020/21 belief sich der Gewinn pro Aktie auf 0,60 EUR (Vorjahr: 0,28 EUR).



Die vollständigen Ergebnisse des ersten Halbjahres 2020/21 werden am 10. Mai 2021 veröffentlicht.



Das Unternehmen geht davon aus, dass sich im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2020/21 die Geschäftsentwicklung weiter normalisieren wird. Diese Erwartung basiert auf der Annahme, dass es nicht zu einer erneuten globalen Verschlechterung der Pandemielage kommen wird.