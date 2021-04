Heute beginnt mit der „Auto Schanghai“ die weltgrößte Automesse. Schon jeder dritte PKW wird in China verkauft. Und: Chinas Autobauer machen der deutschen Autoindustrie zunehmend Konkurrenz. Wo führen die Chinesen schon?

Bereits heute werde jedes dritte Auto (32,4 Prozent) in China verkauft. 2025 werde dieser Anteil bereits bei 34 Prozent liegen, schätzt Dudenhöffer. Damit wäre der chinesische Automarkt rund zehnmal so groß wie der deutsche. „China fährt allen davon“, fasst Dudenhöffer das Potenzial des chinesischen Automarkts zusammen.

Besonders Elektroautos boomten im Land der Mitte. Schon in vier Jahren werden E-Autos in China einen Marktanteil von rund 25 Prozent haben, ist Dudenhöffer überzeugt. Und: chinesische Autobauer wie Nio, XPeng oder Hongqi treten immer selbstbewusster auf und machten auch etablierten westlichen Autoherstellern zunehmend Konkurrenz.

Auf die Frage in welchen Bereichen chinesische Autokonzerne die deutsche Konkurrenz bereits überholt hätten, sagte Dudenhöffer im Gespräch mit wallstreet:online: „Auf jeden Fall (. . .) im Zulieferbereich – sprich bei Lithium-Ionen-Batterien und den Technogien dazu.“ Auch im Bereich der „Software und den „intelligent-connected vehicles (ICVs)“ seien chinesische Unternehmen teilweise führend. Die chinesischen Investitionen in diesen Bereichen seien „gewaltig“.

Die Zukunft der deutschen Autobauer entscheide sich in China. „Unsere Autobauer sind ohne China nicht mehr vorstellbar. Die Jobs in München, Stuttgart oder Wolfsburg hängen an China. Entweder Deutschland bleibt im Autogeschäft und dann mit China. Oder wir steigen in China aus - dann steigen wir auch aus der Autoindustrie aus”, so Dudenhöffer am Sonntag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion