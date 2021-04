Group Ten Metals legt Daten vom polymetallischen Stillwater West-Projekt vor, die verdeutlichen, welche Dimensionen die Vererzung dort hat.

Bilder sagen mehr als 1 000 Worte, heißt es. Group Ten Metals Inc. ( TSX.V: PGE; FRA: 5D32 ) hat jetzt erstmals ein Bild von seinem polymetallischen Stillwater-West Projekt in Montana veröffentlicht, das eine Art Röntgenblick auf die gewaltigen Dimensionen der vermuteten PGE-Ni-Cu-Co + Au Mineralisierung erlaubt, die unterhalb der Oberfläche schlummert.

Demgegenüber ist das vermutete Volumen der polymetallischen Mineralisierung von Group Ten atemberaubend. Wie das benachbarte J-M Reef reicht die Vererzung kilometertief; sie ist aber auch mehrere Kilometer breit. Noch nie zuvor hat eine Gesellschaft den Gesamtzusammenhang der Mineralisierung auf Stillwater in dieser Form dargestellt. Gut erkennbar ist, dass nur die allerwenigsten Teile der Lagerstätte bisher durch Bohrungen erkundet (gelb markiert) worden sind. Mit Erfolg überträgt Group Ten das Modell aus dem Platreef-Distrikt im südafrikanischen Bushveld-Komplex auf die ähnliche Geologie in den USA. Wie Bushveld ist Stillwater ein geschichtetes magmatisches System. Die südafrikanischen Minen des polymetallischen Platreef-Typs gehören zu den größten und profitabelsten PGE-Ni-Cu-Minen der Welt und liefern wertvolles Palladium und Rhodium für den Automobilmarkt, Platin für die schnell wachsende Brennstoffzellenindustrie und Kupfer, das für den zunehmenden Übergang zur Elektrifizierung.

2021 wird ein Schlüsseljahr für Group Ten werden

Michael Rowley, President und CEO, kommentierte: „Die 3D-Inversionsmodelle, die aus unserer IP-Vermessung 2020 entwickelt wurden, haben unsere Erwartungen weit übertroffen. Die Ergebnisse unterstreichen das bemerkenswerte Ausmaß des mineralisierten Systems bei Stillwater und zeigen das Potenzial, weiterhin neue mineralisierte Horizonte im Platreef-Stil zu entdecken, wie es in der Bohrkampagne 2020 der Fall war.“ Rowley ist überzeugt, dass das Jahr 2021 ein entscheidendes Jahr für das Unternehmen sein wird. Group Ten plane sein bisher größtes Explorationsprogramm mit mehreren Bohrgeräten und einer erweiterten IP-Untersuchung, um auf den Erfolgen des Jahres 2020 aufzubauen. Rowley kündigte an, in den kommenden Wochen weitere Details der Planungen zu veröffentlichen. Die erste Ressource für Stillwater West werde wie geplant Mitte 2021 veröffentlicht.



Abbildung 1 - Hochgradige Leitfähigkeits- (blau) und Wiederaufladbarkeitsanomalien (rosa) aus der 3D-Modellierung der Ergebnisse der geophysikalischen IP-Vermessung 2020 mit durch Bohrungen definierten mineralisierten Zonen (gelb) und ausgewählten Bohrergebnissen in den am weitesten fortgeschrittenen Zielgebieten bei Stillwater West. Auf einer Länge von 9,2 Kilometern werden starke Korrelationen nachgewiesen, die das Weltklasse-Potenzial für Batteriemetalle, Platingruppenelemente und Gold im unteren Stillwater-Komplex hervorheben, der an die produzierenden Minen von Sibanye-Stillwater angrenzt.

Besonders wertvoll ist die Erkenntnis, dass sich die IP-Untersuchungen von 2020 als effektives Werkzeug zur Identifizierung hochgradiger Sulfidmineralisierungen erwiesen hat und schon in der zurückliegenden Bohrkampagne von 2020 zur Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Horizonte bei Chrome Mountain innerhalb breiter Zonen mit kontinuierlicher Mineralisierung führte, einschließlich 8,5 m mit 1,10 g/t 4E, 1,11 % Ni, 0,188 % Cu und 0,053 % Co für 8,20 g/t Gesamtplatin-Äquivalent ("TotPtEq") oder 1. 79% Gesamt-Nickel-Äquivalent ("TotNiEq"), in Loch CM2020-04, innerhalb von 54m mit 2,58 g/t TotPtEq (0,57% TotNiEq) und, in einem separaten Abschnitt, 60m mit 2,22 g/t TotPtEq (0,48% TotNiEq). Das gesamte Bohrloch war mineralisiert und ergab 455m mit 1,13 g/t TotPtEq (0,25% TotNiEq), ausgehend von der Oberfläche (siehe News vom 3. März 2021).

Über Stillwater West

Das Stillwater West PGE-Ni-Cu-Co + Au Projekt macht Group Ten zum zweitgrößten Landbesitzer im Stillwater Complex, der an die PGE-Minen Stillwater, East Boulder und Blitz von Sibanye-Stillwater im südlich-zentralen Montana, USA, angrenzt. Der Stillwater-Komplex gilt als eine der Top-Regionen der Welt für PGE-Ni-Cu-Co-Mineralisierungen, neben dem Bushveld-Komplex und dem Great Dyke im südlichen Afrika. Das J-M-Riff und andere PGE-angereicherte Sulfidhorizonte im Stillwater-Komplex weisen viele Ähnlichkeiten mit den äußerst produktiven Merensky- und UG2-Riffen im Bushveld-Komplex auf. Die Arbeiten von Group Ten im unteren Stillwater-Komplex haben das Vorhandensein von großflächigen disseminierten und sulfidischen Batteriemetall- und PGE-Mineralisierungen nachgewiesen, ähnlich wie beim Platreef im Bushveld-Komplex.

Fazit:

Group Ten hat nicht von ungefähr mehrere Vertraulichkeitserklärungen mit großen Bergbaugesellschaften abgeschlossen. Die jetzt vorgelegten 3D-Modelle machen erstmals auch für Laien anschaulich, was die großen Gesellschaften interessiert: Diese wünschen sich ein langlebiges Projekt, das ihnen eine polymetallische Mineralisierung mit großer Tonnage für eine industrielle Förderung im großen Maßstab liefert. Ideal wären 50 Jahre plus. Genau dieses Potenzial könnte Group Ten besitzen. Die Ressourcenschätzung, die für Mitte des Jahres angekündigt ist, wird einen ersten Hinweis in Sachen Tonnage liefern. Aber eigentlich steht die systematische Exploration auf Stillwater West erst am Anfang. Das Projekt wird wohl noch jahrelang wachsen. Es ist da wohl nur eine Frage der Zeit bis auch die Aktie von Group Ten in Nordamerika endlich entdeckt wird.

