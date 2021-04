Bloxxter ist ein Hamburger Start-Up, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Markt der Sachwert-Investments zu revolutionieren.

Das erste Premium Investment hat Bloxxter 2020 gelauncht und bietet Investoren mit dem Städtischen Kaufhaus & Reclam-Carrée erstmals die Möglichkeit schon ab 500 Euro bei täglicher Liquidität in hochwertige Sachwerte zu investieren. Das Team um CEO Marc Drießen besteht aus erfahrenen Mitarbeitern unterschiedlicher Fachbereiche, die das Durchschnittsalter im Start-Up erstaunlich hoch erscheinen lassen, die Branchenexpertise aber ebenso.

Der Aktienmarkt unterliegt durch die Pandemie enormen Schwankungen. Welche Auswirkungen hat Corona auf die Anlagen im Immobilienbereich?

Immobilien sind bis heute eines der beliebtesten Investments in Deutschland. Das liegt unter anderem daran, dass sie sehr wertstabil sind und speziell in Krisenzeiten stabile Renditen ermöglichen. Natürlich gibt es viele Faktoren, die auf Ebene eines Einzelinvestments relevant sind, wie das Immobiliensegment, die Lage, die Vermietung und vieles mehr. Die weltweite Pandemie war nicht vorherzusehen und hat zum Teil erhebliche Auswirkungen auf den Immobilienbereich. Während die Hotelbranche etwa sehr unter den Reisebeschränkungen leidet, ist das Segment Wohnen und Büro bisher weitgehend unbeeindruckt. Während stationärer Handel leidet, boomen Immobilien für Logistik. Grundsätzlich bietet ein gemischtes Portfolio hochwertiger Immobilien in guten Lagen eine deutlich größere Stabilität als zum Beispiel hochrentierliche Immobilieninvestitionen wie Projektentwicklungen. Deshalb haben wir uns schon vor der Krise entschieden, bei Bloxxter ausschließlich auf Premium Bestandsimmobilien zu setzen.

Was macht die Immobilie zu einer krisensicheren Kapitalanlage?

Immobilien sind zu Recht als besonders krisensicher bekannt. Bei kaum einer anderen Anlage steht so offensichtlich ein Wert dahinter, wie bei Immobilien. Völlig unabhängig von Marktentwicklungen und kurzfristigen Trends bleibt die Lage der – wie der Name schon sagt – Immobilie unveränderbar. Gleiches gilt für die Bausubstanz. Wenn ich mich also bei meinen Investments auf Premium-Immobilien und eine sinnvolle Diversifikation meiner Investments fokussiere, sind meine Renditen auch in Krisenzeiten sehr stabil. Diese langfristige Planbarkeit bietet eine Sicherheit, die Investoren besonders in unsicheren Zeiten suchen. Nicht zu Unrecht, basieren fast alle großen Vermögen in Deutschland auf einer Mischung aus unternehmerischen Investitionen, wie Aktien und Immobilien als Stabilitätsanker für unsichere Zeiten.