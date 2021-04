Roscan Gold meldet erneut hochgradige Bohrergebnisse vom Kandióle-Goldprojekt!

Roscan Gold berichtet erneut von starken Bohrergebnissen. Diesmal traf man auf dem Kandióle-Goldprojekt auf 7,52 g/t Gold über eine satte Länge von 19 Metern. Die Mineralisierung beginnt dabei nahe an der Oberfläche.

Roscan Gold: Hohe Goldgrade in neuer Entdeckungszone

Roscan Gold (0,58 CAD | 0,40 Euro; CA77683B1076) meldet einmal mehr überzeugende Bohrergebnisse von seinem Kandióle-Projekt in Mali. DIesmal lieferten die Kanadier Daten von der Mankouke West Permit, die das Gebiet Mankouke erweitert. Konkret traf man in der neuen Entdeckungszone Mankouke (MS2) 7,52 g/t Gold über 19 m ab einer Tiefe von lediglich 24,6 Metern. Ein 5 Meter langer Abschnitt dieses Bohrkern wies sogar 21,28 g/t Gold auf. Dieses Gebiet befindet sich lediglich 150 m westlich der Hauptzone Mankouke South (MS1) und ist in Streichrichtung wie in der Tiefe offen. Laut Roscan belegt das Ergebnis das Potenzial für die Erweiterung der Ressource in Richtung Nordwesten und stellt zudem eine Verbindung zu dem erst jüngst erworbenen Konzessionsblock Mankouke West dar.