Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Denn Pfeiffer Vacuum kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 177,20 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Danach notiert Pfeiffer Vacuum in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 165,01 EUR. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

