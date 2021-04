Veränderung bei den Nominationen für den Verwaltungsrat der Comet Holding AG

An der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Comet Holding AG am 22. April 2021 wird Thilo von Selchow aus persönlichen Gründen nicht zur Wahl in den Verwaltungsrat der Comet Holding AG antreten. Der Verwaltungsrat respektiert diesen Entscheid und nimmt daher eine Anpassung der am 1. April 2021 publizierten Wahlanträge vor. Er zieht Wahlantrag 4.6 (Neuwahl von Thilo von Selchow als Mitglied des Verwaltungsrats) und 5.2 (Neuwahl von Thilo von Selchow als Mitglied des Vergütungsausschusses) zurück.

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1400 Mitarbeitende, rund 500 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in China, Japan, Kanada, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.