Gold etwas leichter, Staatsschulden 2020: +9.300 Mrd $

Staatsschulden wachsen 2020 weltweit um 9.300 auf 62.500 Mrd $.Handelsblatt: „Wenn es den Grünen im Falle einer Regierungsbeteiligung gelingt, ihre Vision des sinnvoll investierenden Staates umzusetzen, der die richtigen Ideen anstößt und Modernisierung auf allen Ebenen vorantreibt, könnte Deutschland gewinnen“.Grüne, Linke und SPD planen eine Vermögenssteuer, die jährlich etwa 25 Mrd $ einbringen soll.Kommentar: Mit der Vermögenssteuer und anderen Visionen der Grünen könnten damit 0,3 % des Problems der Staatsschulden gelöst werden. Der Rest der Visionen dürfte über die Verarmung der Rentner, die Vernichtung von Sparvermögen durch Minuszinsen, Müllbergen von Autobatterien, die wie die Gelben Säcke nach Malaysia oder Elektroschrott in die Elfenbeinküste exportiert werden und die Verlagerung der CO2-intensiven Industrie nach Asien gelöst werden.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 47.219 Euro/kg, Vortag 47.732 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.