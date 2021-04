Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

LEONI - Stopp im Gewinn erreicht Am Vortag hieß es: "Der Stopp der Long-Position sollte nun vom Einstand weiter in den Gewinn auf 11,20 Euro hochgezogen werden". Das Tagestief lag am Vortag bei 11,02 Euro, damit wurde der Stopp der Long-Position seit 10,70 Euro im Gewinn bei 11,20 …