Anlegerverlag Jenoptik das war erst der Anfang! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.04.2021, 10:32 | 109 | 0 | 0 20.04.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Jenoptik geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund zwei Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs? Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Dieser Wendepunkt liegt bei 24,92 EUR. Für Jenoptik geht es jetzt also um die Wurst! Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Alle Jenoptik-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung. Kommt jetzt doch noch ein harter Lockdown? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.



