Gestern und am vergangenen Freitag machte die Aktie von Bayer mit ordentlichen Kurssprüngen auf sich aufmerksam – in den Wochen zuvor erweckte das Papier aus dem DAX eher einen lethargischen Eindruck. Auf dem „Capital Markets Day“ Mitte März nannte Bayer-Boss Werner Baumann drei Wachstumstreiber. Erstens seien Innovationen in den Life Sciences gefragter denn je – durch langfristige Megatrends wie die zunehmende und alternde Weltbevölkerung sowie die wachsende Notwendigkeit einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise. Zweitens treibe die Biorevolution Innovationen in allen Bayer-Divisionen voran. Und drittens beschleunige das Unternehmen seine Transformation und erhöhe weiter die Effizienz.

Zusammenarbeit mit CureVac