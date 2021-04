Scott Moore, CEO von Euro Sun Mining, zu den Chancen und Aussichten des angehenden Kupfer- und Goldproduzenten.

Auch die Kollegen von Crux Investor haben vor Kurzem ein sehr interessantes Interview mit Scott Moore, dem CEO von Euro Sun Mining (WKN A2ARP6 / TSX ESM) geführt. Das Unternehmen entwickelt das riesige Kupfer- und Goldprojekt Rovina Valley in Rumänien.

In dem Interview spricht Herr Moore nicht nur über die neuesten Entwicklungen auf dem Projekt sowie die nun anstehenden Schritte – vor allem im Genehmigungsprozess –, sondern auch über das fälschlicherweise schlechte Image von Rumänien als Bergbaunation, die Planungen für ein Listing an der London Stock Exchange und darüber, was der Auslöser für die Zündung der nächsten Stufe im Aktienkurs sein könnte.