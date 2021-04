Ölpreise klettern - Vorfall in Libyen steigert Sorgen der Investoren

Anzeige

London 20.04.2021 - Der Preis für das Fass Brent-Rohöl klettert am Dienstag auf das höchste Niveau seit einem Monat, gestützt von Lieferausfällen in Libyen. Gleichzeitig sorgt der Anstieg der Infektionen mit Covid-19 für gesteigerte Vorsicht.



Brent-Rohöl zieht am Dienstag an, gestützt von den Berichten über einen Zwischenfall in Libyen. Dort wurde ein Akt höherer Gewalt im Hafen Hariga gemeldet. In dem Hafen sollen täglich 180.000 Barrel Rohöl pro Tag verladen werden.