WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit klar schwächerer Tendenz geschlossen. Der ATX rutschte 77,04 Punkte oder 2,39 Prozent auf 3150,65 Einheiten ab.

Nach verhaltenem Beginn drehte der ATX rasch deutlicher ins Minus und weitete seine Abschläge dann noch gehörig aus. Am Nachmittag drückte vor allem eine schwächer tendierende Wall Street zusätzlich die Stimmung an den Märkten. Nach den Zugewinnen in den vergangenen Wochen werden die Anleger nun etwas vorsichtiger, hieß es von einem Börsianer. Zudem halten sich einige Investoren im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden EZB-Ratssitzung bereits zurück.