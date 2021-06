Der Werkzeugmaschinen-Hersteller Gildemeister AG in Bielefeld übernimmt mehrheitlich den polnischen Drehmaschinen-Produzenten Famot-Pleszew S.A. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Ad Hoc Meldung mit. Famot-Pleszew ist den Angaben zufolge der größte Hersteller spanabhebender Werkzeugmaschinen in Polen.

