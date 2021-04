Die Wall Street kommt heute unter Druck, auch in Europa fallen die Kurse (der Stoxx 600 mit dem größten Verlust seit Dezember). Das alles ist nicht fürchterlich erstaunllich angesichts der überhitzten Stimmung - aber es

Die Wall Street kommt heute unter Druck, auch in Europa fallen die Kurse (der Stoxx 600 mit dem größten Verlust seit Dezember). Das alles ist nicht fürchterlich erstaunllich angesichts der überhitzten Stimmung - aber es gibt doch ein Risiko, dass die Korrektur häßlich werden könnte! Denn die Hebelungen an der Wall Street sind immens - daher droht vielen bei weiter fallenden Kursen ein Margin Call, der dann weitere Verkäufe auslöst und damit einen Domino-Effekt haben kann. So oder so: ein reinigendes Gewitter wäre für die Märkte durchaus gesund, denn Extreme gehen nur so lange gut, bis sie eben nicht mehr gut gehen..

Hinweis aus dem Video: Warum Insider in Rekordhöhe Aktien abstoßen

https://finanzmarktwelt.de/warum-insider-in-rekordhoehe-aktien-abstoss ...

Das Video "Kommt der fette Margin Call?" sehen Sie hier..