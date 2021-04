---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG



Lalique Group gibt Jahresergebnis 2020 bekannt



Zürich, 21. April 2021 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) erzielte im Jahr 2020 einen Betriebserlös von EUR 110.7 Mio. Der Rückgang gegenüber der Vorperiode konnte auf 23% (H1 2020: -30%) reduziert werden und reflektiert die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Geschäft und insbesondere auf den Detailhandel. Der EBIT belief sich im Berichtsjahr auf EUR -12.6 Mio. und beinhaltet neben der im ersten Halbjahr 2020 verbuchten nicht-liquiditätswirksamen Wertminderung von EUR 4.3 Mio. auf dem Markenwert von Lalique eine Rückstellung von EUR 2.4 Mio. im Zusammenhang mit einem seit mehreren Jahren laufenden Rechtsverfahren in Frankreich. Für das Jahr 2021, unvorhersehbare Ereignisse oder neuerliche Verschärfungen der Pandemie ausgenommen, erwartet die Gruppe ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich.



Heute um 10:00 Uhr MESZ findet eine Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und Medien statt.



Im Jahr 2020 wurde das Geschäft von Lalique Group in allen Segmenten und Hauptmärkten erheblich von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt. Nach den ersten weltweit verhängten Lockdowns im Frühjahr 2020 verbesserten sich die Umsatztrends vorübergehend, wurden aber durch erneute Lockdowns gegen Ende Jahr wieder teilweise geschwächt. Entsprechend schloss Lalique Group nach dem im ersten Halbjahr verzeichneten Umsatzrückgang von 30% das Gesamtjahr 2020 mit einem 23% tieferen Betriebserlös von EUR 110.7 Mio. ab. In Lokalwährungen belief sich der Umsatzrückgang auf 24%.



Die Schutzvorkehrungen zur Eindämmung der Pandemie und damit verbundene temporäre Schliessungen von Shops in den meisten internationalen Märkten wirkten sich im Jahresverlauf insbesondere auf das Detailhandelsgeschäft aus, während der Grosshandel weniger stark betroffen war. Die Gastronomiebetriebe der Gruppe mussten während gesamthaft mehr als vier Monaten geschlossen bleiben. Eine Steigerung verzeichnete Lalique Group beim Online-Geschäft; im Parfümgeschäft verdoppelte sich der Online-Anteil am Gesamtumsatz auf insgesamt rund 8%, bei Lalique Kristallwaren stieg der Online-Anteil auf 8% des Detailhandelsumsatzes.