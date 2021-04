Die Probleme für die türkische Lira sind hausgemacht, der letzte große Kursschub beim Währungspaar Euro zur türkischen Lira wurde durch eine wiederholte Entlassung des Chefs der türkischen Notenbank ausgelöst und führte geradewegs auf 10,00 TRY aufwärts. Die letzten Tage über schwankte das Paar grob seitwärts, versucht sich aus jedoch aus dieser kurzzeitigen Verschnaufpause zu lösen und könnte nun wieder Kurs auf seine Rekorde aus Ende 2020 bei 10,2026 TRY nehmen.

Corona belastet zusätzlich

Insgesamt lässt sich für das Währungspaar EUR/TRY keine signifikante Verbesserung in Bezug auf eine Normalisierung feststellen, weitere Gewinne könnten oberhalb von 9,7910 TRY zunächst in den Bereich von 10,00 TRY erfolgen, darüber würde das nächste Ziel an den Vorjahreshochs bei 10,2026 TRY liegen. Durch ein Investment in das Mini Future Long Zertifikat WKN VQ6BUW ergibt sich aus dem Stand heraus noch eine Renditechance von 85 Prozent. In eine längere Verschnaufpause dürfte das Paar jedoch erst unterhalb eines Niveaus von 9,50 TRY übergehen, in diesem Szenario wären dann Rücksetzer auf 9,0663 TRY zu erwarten.