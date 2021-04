Allen Grund zur Freude haben heute Zalando-Aktionäre. So wird der Kurs aktuell rund sechs Prozent nach vorne geschoben. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 93,42 EUR ausgebildet. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Danach notiert Zalando in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 87,61 EUR. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

Kommt jetzt doch noch ein harter Lockdown? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.