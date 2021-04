Tocvan enthüllt Verhandlungen mit mehreren Firmen über den Abbau einer 50.000 Tonnen Grossprobe

Tocvan: Minera Alamos 2.0 ? Wenn ja: Mindestens Kurs-Verachtfachung

Unglaublich, aber wahr! In einem gestern nach Börsenschluss veröffentlichten Interview berichtet Brodie Sutherland, Chefgeologe von Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64), dass bereits Verhandlungen laufen, um eine 50.000 Tonnen Großprobe ("bulk sample") auf dem Pilar Gold-Silber-Projekt in Mexiko abzubauen.

Dass noch vor den Bohrergebnissen des letzte Woche gestarteten Phase-2-Bohrprogramms ("das größte jemals durchgeführte Bohrprogramm bei Pilar") bereits Gespräche laufen, um eine 50.000 Tonnen Gropßrobe abzubauen, zeigt eindrucksvoll, mit was wir es hier bei Tocvan zu tun haben:

Ein Gold-Silber-Projekt, auf das die großen Nachbarn bereits ein Auge geworfen haben!

Noch vor Bekanntgabe der ersten Bohrergebnisse kann es hier zum Paukenschlag bzw. Ritterschlag für Tocvan kommen, wenn eine Partnerschaft bezüglich Großprobe/Testmine angekündigt wird. Doch schauen und hören Sie selbst:



Quelle: https://youtu.be/zzqEa8zUPEU

• Im Interview wird explizit auf den großen Nachbarn Minera Alamos Inc. (TSX.V: MAI; Marktkapitalisierung: $300 Mio.) eingegangen und dass Tocvan denselben Weg einschlagen will, wie es Minera gemacht hat, weil es große Ähnlichkeiten zwischen dem Pilar Projekt von Tocvan und dem benachbarten Santana Goldprojekt von Minera gibt (Unterschied: Pilar ist sogar noch hochgradiger mit Gold vererzt als Santana).

• Somit würde es durchaus Sinn machen, wenn sich Tocvan und Minera zusammentun, um eine 50.000 Tonnen Großprobe auf Pilar abzubauen, und zwar ohne Verwässerung für Aktionäre! Denkbar wäre, dass Minera den Abbau der 50.000 Tonnen vorfinanziert und man sich die Gewinne nach Abzug der Kosten teilt. Doch es geht um viel mehr als nur um die Gewinne aus einer ersten Großprobe!

• Minera Alamos weiss am besten, wie es funktioniert, denn das Unternehmen hat während den letzten 2 Jahren erfolgreich bewiesen, wie schnell es in Mexiko gehen kann bzw. wie schnell die Produktionsentscheidung getroffen wurde.

• 2019 verkündete Minera Alamos die Ergebnisse seiner 50.000 Tonnen Großprobe beim Santana Goldprojekt (ca. 1 h Autofahrt von Tocvans Pilar Grundstück entfernt): Bei einem Durchschnittsgehalt von 0,66 g/t Gold konnten insgesamt 1066 Unzen Gold extrahiert werden. Beim damaligen Goldpreis von ca. $1300 USD konnte Minera die 1066 Unzen also für ca. $1,39 Mio. verkaufen.

• Jetzt vergleichen wir mal, was Tocvan zu bieten hat: Bohrungen in der Main Zone zeigten durchschnittlich 1,89 g/t Gold über eine Länge von 28 m, beginnend direkt an der Erdoberfläche. Unter der Annahme derselben Goldgehalte bei einem 50.000 t Bulk Sample bei Pilar würde Tocvan also rund 3300 Unzen Gold extrahieren können. Beim aktuellen Goldpreis von $1770 könnten somit also $5,8 Mio. an Verkaufseinnahmen erzielt werden. Das ist 4-mal so viel, wie Minera damals mit seiner Großprobe eingenommen hat!

• Diese 50.000 t Großprobe war für Minera der Startschuss einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte, denn anschließend beteiligte sich der Minengigant Osisko Gold Royalties Ltd. (TSX: OR; Marktkapitalisierung: $2,6 Mrd.) an Minera und die Entscheidung wurde getroffen, sofort in Produktion zu gehen – und zwar ohne Ressourcenschätzung, ohne Wirtschaftlichkeitsstudien und ohne Machbarkeitsstudien.

• Die Aktie von Minera stieg in dieser Zeit von ca. $0,10 auf knapp $0,80 an: Eine Ver-8-fachung in weniger als 1,5 Jahren – wohl gemerkt mit aktuell 441 Mio. Aktien im Markt. Zum Vergleich: Tocvan hat nur 28 Mio. ausgegebene Aktien!

• Tocvan ist erst seit 2 Jahren am Markt, hat ein Bohrprogramm erfolgreich abgeschlossen und hat letzte Woche mit dem Phase-2-Bohrprogramm begonnen. Und jetzt wird schon über einen Testminen-Abbau einer Großprobe gesprochen. Die Zeichen verdichten sich immer mehr, dass Tocvan kurz vor einer strategischen Beteiligung steht und in einem Atemzug mit den Branchenriesen genannt wird. Wohl gemerkt bringt Tocvan gerade einmal eine Börsenbewertung von $20 Mio. auf die Waage, was bedeutet, dass andere große Minenunternehmen in Versuchung kommen könnten, hier eine schnelle Übernahme zu vollziehen, um sich Pilar unter den Nagel zu reissen.

• Der folgende Chart zeigt eindrucksvoll, wie stark die Aktie von Minera Alamos seit Anfang 2019 performte und sowohl den Goldpreis als auch andere Goldaktien ("peer group") in den Schatten stellte:



Vollversion / Quelle: Minera Alamos Ltd.

Im Vergleich mit anderen Goldaktien kann sofort erkannt werden, dass die Aktie von Minera Alamos (TSX.V: MAI) seit Anfang 2019 deutlich besser performte als viele andere bekannte Goldaktien. Das liegt vor allem daran, dass Minera im mexikanischen Sonora aktiv ist, wo es viel einfacher und günstiger ist, eine Goldmine zu entwickeln. Das bedeutet, dass Goldprojekte hier viel schneller also anderswo zum Erfolg werden können.

In anderen Regionen der Welt kann z.B. nur saisonal gebohrt werden oder der Zugang zum Grundstück ist nur mit dem Helikopter möglich. Vielerorts müssen auch umfangreiche Umweltstudien und Verhandlungen mit indigenen Gemeinden abgeschlossen werden, bevor es mit der Minenentwicklung losgehen kann (ganz zu schweigen von den vielen kosten- und zeitaufwändigen Ressourcenschätzungen, Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudien). Behördliche Genehmigungen rund um Explorations- und Entwicklungsarbeiten lassen in vielen Teilen der Welt lange auf sich warten, insbesondere während der Corona-Pandemie.

Doch in Mexiko ticken die Uhren noch anders! Das Land hat ein großes wirtschaftliches Interesse, seine Rohstoffe schnellstmöglich abbauen zu lassen. Im mexikanischen Bundesstaat Sonora gibt es die meisten Goldminen in ganz Mexiko. Die dortige Landesregierung und Minenbehörden sind unkompliziert und unterstützen schnelle Produktionsprojekte.

In Mexiko gehen Goldprojekte viel schneller in Produktion als anderswo, weil dort epithermale Gold-Lagerstätten nahe der Erdoberfläche vorkommen, die kostengünstig mit einem Tagebau abgebaut werden.

Das Pilar-Grundstück von Tocvan ist kein hochriskantes, junges Projekt im Anfangsstadium, sondern schon recht fortgeschritten: Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 19.000 m wurden schon abgeschlossen, hauptsächlich in der Main Zone.

Tocvan im Hotspot Sonora: Umzingelt von großen Goldminen



Vollversion / Das Pilar-Projekt von Tocvan befindet sich in der Nähe von Gold-Minen (rot) sowie Gold-Entwicklungs- (orange) und Explorations- (grün) Projekten. Quelle: Mexico Mining Center

Tocvans Pilar Gold-Silber-Projekt: Laufende Bohrungen zielen auf Neuentdeckungen ab



Vollversion / Die Pilar-Grundstückskarte zeigt, dass neben der etablierten Main Zone ein 1200 m langer Gold-Silber-Trend entdeckt wurde, der nun erstmals mit Bohrungen getestet wird.

Goldpreis: Neuer Aufwärtstrend in Sicht

Wie die folgenden Charts verdeutlichen, konnte der USD-Goldpreis in den letzten Wochen auf der starken Unterstützungszone bei $1680 (in dunkelgrün) einen Boden finden, von wo aus ein neuer Aufwärtstrend offensichtlich bereits begonnen hat:



Vollversion / Aktualisierter Chart: https://schrts.co/pzAcbFwi



Vollversion / Aktualisierter Chart: https://schrts.co/WinfpIkJ

Videos und 3D-Animationen vom Pilar Gold-Silber-Projekt:



Quelle: https://youtu.be/5x2saveqTsc



Quelle: https://youtu.be/VLIdQzM1k0Y



Quelle: https://youtu.be/FA_evgj3-eE



Quelle: https://youtu.be/H4xJRtQrsUQ

