Canada Silver Cobalt will auch seine Batteriemetallprojekte in Quebec schneller voranbringen. Dafür hat man ein Budget von über 2 Mio. Dollar freigegeben.

Canada Silver Cobalt Works ( TSXV CCW / FWB 4T9B ) treibt die Erkundung des Silber- und Kobaltprojekts Castle mit Hochdruck voran. Parallel dazu will man nun auch die Batteriemetallprojekte des Unternehmens in der kanadischen Provinz Québec avancieren.

Canada Silver Cobalt hatte Sander Geophysics mit der Durchführung geophysikalischer Flugmessungen auf fünf Konzessionsgebieten in Quebec beauftrag. Damit wurden Schwerkraft und Magnetfeld gemessen, um das magmatische Reservoir zu identifizieren, in dem sich möglicherweise erhebliche Mengen an Nickel- und Kupfersulfidmassen am Boden einer Magmakammer befinden.

Das Unternehmen konzentrierte sich mit der dieser ersten luftgestützten Erkundung auf die Konzessionsgebiete Graal - Nourricier Lac Suzanne, Lowney, Lac Edouard Southeast, Forgues East Manic Crater, Fuchsia-Massif du Nord und B15 Bouguer-Anomalie.

Noch liegen die Abschlussberichte der Erkundung nicht vor. Canada Silver Cobalt wird diese nach Eingang auch erst einmal sichten und bewerten, bevor man den Markt informiert. Man will die so gewonnenen Informationen verwenden, um spätere Bohrprogramme vorzubereiten.

Darüber hinaus hat das Unternehmen mit ersten geologischen Probenahmen auf den Konzessionsgebieten B2 und Grand Portage begonnen. Das Entdeckungsvorkommen im optionierten Konzessionsgebiet B2 weist hochgradiges Kupfer auf, und Canada Silver Cobalt will kurzfristig Bohrungen durchführen, um die identifizierte mineralisierte Struktur zu überprüfen. Diese scheint mit einer strukturellen Scherzone in Zusammenhang zu stehen.

Die Beobachtungen während der Entnahme der Schlitzproben deuteten an, dass auf dem Konzessionsgebiet zusätzliche Arbeiten gerechtfertigt sind und eine Untersuchung der magnetischen Orientierung am Boden wurde durchgeführt. Insgesamt wurden 41 Schlitzproben mit 3 Blindproben und Standardproben an das Labor von SGS Laboratory in Québec geschickt. Den höchsten Gehalt lieferte eine Probe aus der Brauneisenzone mit 17,53% Kupfer, 0,245% Nickel und 0,026% Kobalt, während die Ergebnisse der Schlitzproben zwischen 25 und 2.887 ppm Kupfer, 11 bis 3.452 ppm Nickel und 11 bis 385 ppm Kobalt lagen.

Auf Grand Portage hat die geologische Probenahme das Auftreten einer Vererzung von Interesse an der Oberfläche bestätigt. Dafür hat Canada Silver Cobalt ein tragbares Bohrgerät verwendet, das Bohrtiefen von bis zu 30 cm erreichen kann. Auch bei dieser Mineralisierung, die mit mafisch-ultramafischen Flatschen in Zusammenhang steht, sind laut dem Unternehmen zusätzliche Arbeiten gerechtfertigt. Fünf Kernproben mit einer Standardprobe wurden an das AGAT-Labor in Ontario geschickt. Den höchsten Gehalt lieferte die Probe Nr. 10404 mit 1,63% Nickel, 0,61% Kupfer und 0,068% Kobalt. Der Gehalt der Proben reicht von 0,02 bis 0,61% Kupfer, von 0,05 bis 1,63% Nickel, von 0,011 bis 0,06% Kobalt, von 1 bis 7 g/t Silber und von 0,001 bis 0,04 g/t Gold. Die Proben enthielten ebenfalls Palladiumspuren von 0,002 bis 0,007 g/t.

Laut Canada Silver Cobalt-CEO Frank J. Basa will man, schlussendlich diese Assets, bei denen es nicht primär im Silber geht, gegen Aktien an eine andere, noch nicht bestimmte, Aktiengesellschaft übertragen. Danach soll eine proportionale Ausschüttung der Aktien über Dividenden an die Aktionäre von Canada Silver Cobalt erfolgen. Damit, so Basa weiter, wären die Aktionäre des Unternehmens an gleich „zwei sich stark entwickelnden Märkten“ beteiligt.

(Weitere Hintergrundinformationen zum Konzept des Unternehmens für Nickel- und Kupferlagerstätten in Québec sind der aktuellen Pressemitteilung zu entnehmen.)

