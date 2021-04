Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

SLM Solutions-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Bei einem Anstieg der Aktie um rund fünf Prozent dürfte das niemanden verwundern. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Die Bullen dürften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 20,00 EUR austariert. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

