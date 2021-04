BHP Billiton will mehr Kupfer produzieren Anzeige Nachrichtenquelle: Shareribs | 21.04.2021, 11:03 | 73 | 0 21.04.2021, 11:03 | Sydney 21.04.2021 - Der Kupferpreis ist in den vergangenen Wochen massiv geklettert und notiert in London oberhalb der Marke von 9.000 USD je Tonne. Der Bergbaukonzern BHP hat seine Prognosen für die Produktion in diesem Jahr ausgeweitet.



BHP hat am Mittwoch seine Produktionszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres vorgelegt. Demnach hat das Unternehmen 1,233 Mio. Tonnen Kupfer produziert, ein Rückgang von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Vor allem die Produktion in Chile war von der Pandemie beeinträchtigt worden. Für das laufende vierte Geschäftsquartal werden noch stärkere Beeinträchtigungen erwartet.







Weiterhin wurde mitgeteilt, dass die Produktion von Eisenerz um vier Prozent auf 188 Mio. Tonnen gestiegen sei, wobei allein in Wester Australia eine Produktion von187 Mio. Tonnen verzeichnet wurde. Für das Gesamtjahr wird eine Produktion von 245 Mio. bis 255 Mio. Tonnen erwartet.



Neben der starken Entwicklung der Kupferpreise hat auch Eisenerz massiv zulegen können. Die Nachfrage wächst bedingt durch die starke Entwicklung in China. Schaffen es die USA, sich auf das Infrastrukturpaket zu einigen, dürfte auch von dort eine steigende Nachfrage zu verzeichnen sein.







Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen eine Produktion von 1,535 Mio. bis 1,66 Mio. Tonnen. Bislang wurden 1,51 Mio. bis 1,645 Mio. Tonnen erwartet. Grund für die Anhebung der Prognosen eine Verbesserung der Produktion der wichtigen Escondida-Mine.

