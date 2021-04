Anlegerverlag Hugo Boss: Jetzt noch einsteigen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.04.2021, 12:32 | 133 | 0 | 0 21.04.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit viel Vorschusslorbeeren startet Hugo Boss in den heutigen Handel. Die Aktie liegt schließlich rund sieben Prozent im Gewinn. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut? Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Das bisherige Hoch lag bei 37,15 EUR. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten. Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt. Fazit: Wie geht es bei Hugo Boss jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



