Anlegerverlag PowerCell muss blechen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.04.2021, 13:48 | 74 | 0 | 0 21.04.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen auch heute erneut einen Verlust an der Börse in Kauf nehmen. Der Abwärtstrend befindet sich seit einigen Wochen in vollem Gange und nun befindet der Kurs sich auf dem schlechtesten Wert der letzten drei Monate. Kann die Wende noch gelingen? Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie PowerCell aussehen. Denn trotz sinkender Aktienkurse eröffnet die Branche weiterhin immense Gewinnpotenziale. Einfach hier klicken. Der Aktienkurs sinkt heute um 3,62 Prozent und 0,80 Euro gegenüber dem Vortag. Dadurch liegt der Wert der Aktie derzeit bei 21,16 Euro. Seit drei Wochen befindet sich die Aktie nun auf einem Abwärtstrend, wobei zuletzt noch mit einem kurzfristigen Anstieg von mehr als 10 Prozent gepunktet werden konnte. Zuletzt sorgte PowerCell jedoch ebenfalls für positive Nachrichten. Das kanadische Unternehmen HTEC hat die Installation einer Wasserstoff-Tankstelle in Auftrag gegeben. Diese soll bis zum zweiten Quartal 2022 fertiggestellt werden. Dadurch soll insgesamt die Versorgung leichter Nutzfahrzeige mit Wasserstoff vorangetrieben werden. Fazit: Welche Aktien von einem anstehenden Wasserstoff-Boom am meisten profitieren dürften, können Sie ab sofort in unserem kostenlosen Sonderreport lesen. Die Wasserstoff-Studie präsentiert die Gewinnpotenziale der Branche und wie die Unternehmen davon profitieren könnten. Einfach hier klicken.



