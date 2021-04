Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

IGP Advantag AG: Vorläufige Kennzahlen des Konzernabschlusses

Berlin, 21.04.2021 - Die IGP Advantag AG (ISN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) gibt vorläufige Kennzahlen des Konzernabschlusses bekannt.

Bei Umsatzerlösen von 37,85 Mio. EUR wurde ein EBITDA in Höhe von 5,24 Mio. EUR erwirtschaftet. Aufgrund von planmäßigen Gesamt-Abschreibungen in Höhe von 2,43 Mio. EUR (davon 2,12 Mio. EUR aus Abschreibungen auf den Firmenwert) ergibt sich ein EBIT in Höhe von 2,83 Mio. EUR.

Nach Abzug der Steuern auf Einkommen und Ertrag in Höhe von 1,69 Mio. EUR, welche durch die Abschreibungen auf den Firmenwert nicht reduziert werden, weist die Gesellschaft ein Konzernjahresgesamtergebnis von 1,14 Mio. EUR aus.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2020 keine eigene Prognose abgegeben. Die durch Analysen vorliegenden Markterwartungen haben hinsichtlich des Konzernergebnisses nicht berücksichtigt, dass Abschreibungen auf den Firmenwert keinen Einfluss auf die Höhe der Steuerlast haben.

Kontakt:

IGP Advantag AG

Raik Heinzelmann

Vorstand

Friedrichstraße 61

10117 Berlin

Tel.: +49(0)2831.1348220

Mail: aktie@igp-advantag.ag

Ende der Ad hoc-Mitteilung

21.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: IGP Advantag AG Friedrichstraße 61 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 204 580 200 Fax: +49 30 210 15 111 E-Mail: r.heinzelmann@igp-advantag.ag Internet: www.igp-advantag.ag ISIN: DE000A1EWVR2 WKN: A1EWVR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt EQS News ID: 1187232

Ende der Mitteilung DGAP News-Service