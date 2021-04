PLATOW-Dachwikifolio: Keine negativen Ausreißer seit Jahresbeginn

Auf dem Weg zu den alten Rekordständen hat unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection noch mal einen Abstecher in den Süden gemacht. Auf Wochensicht ging es im Einklang mit dem DAX um 0,8% nach unten. Der seit dem Start im November 2015 herausgearbeitete Vorsprung gegenüber dem deutschen Leitindex beträgt aktuell 10,6 Prozentpunkte (+44,2% vs. +33,6%). Seit Jahresbeginn liegt der DAX unverändert knapp in Front (+10,2% vs. +7,7%).

Beim Blick auf die einzelnen Depotwerte überwiegen diesmal die Minuszeichen. Gerade mal drei Kandidaten gelang im Wochenvergleich eine positive Performance. Am besten schnitt dabei das wikifolio Trendfollowing Deutschland von Christoph Klar mit einem allerdings auch überschaubaren Plus von 0,6% ab. Auf der Verliererseite sehen wir hingegen gleich drei Werte mit einem Minus von mehr als 4%. Konkret handelt es sich dabei um die wikifolios High-Tech Stock-Picking (-4,0%), Growth Investing Europa + USA (-4,2%) und All in One (-5,1%). Drei weitere wikifolios verbuchen Verluste zwischen 3,1 und 3,9%.