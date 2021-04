Was für ein toller Tag an der Börse für den deutschen Reiseveranstalter TUI! Der Kurs geht steil nach oben. Mit den steigenden Temperaturen im Einklang geht auch der Aktienkurs in die Höhe. Der Optimismus wächst, dass es schon bald wieder möglich sein wird, Urlaubsreisen durchzuführen! Dementsprechend bereitet sich auch der Kurs von TUI bereits vor!

TUI macht jetzt wieder richtig Spaß! Möglicherweise ist nun genau der richtige Zeitpunkt, um noch auf den Zug aufzuspringen und von Anfang an die großen Gewinne mitzunehmen! Wird es jetzt richtig losgehen? Es sieht ganz danach aus, denn die Coronazahlen stagnieren mittlerweile leicht und die Temperaturen steigen. Somit wird es bald losgehen können!

Der Hannoveraner Reiseveranstalter macht jetzt richtig Dampf und legt auf dem Aktienmarkt so richtig los. Es deutet sich an, dass der Kurs schon bald in die Höhe schnellen könnte, um die Anleger so richtig zu beeindrucken. Also schnell in Stellung bringen und Gewinne abgreifen! Heute geht es bereits um 0,87 Prozent und 0,04 Euro in die Höhe, wodurch der Kurs auf 4,39 Euro steigt!

