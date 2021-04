Musterdepot & wikifolio – Update 16/2021

In unserem wikifolio „Smart Investor – Momentum“ haben wir in der Berichtswoche vor allem Zukäufe im Bereich der Edelmetallminen vorgenommen. Auf dem zwischenzeitlich erreichten Niveau konnten wir nicht widerstehen, unsere Gewichtung in diesem Bereich wieder zu verstärken. Während viele Märkte in der Nähe der Allzeithochs notieren und damit zumindest für kleinere Rücksetzer anfällig sind, löste sich Gold nach monatelanger Konsolidierung gerade erst erfolgreich von einem charttechnischen …