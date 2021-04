Die Aktienmärkte heute nach der gestrigen Schwäche leicht erholt - aber das Interessanteste an einem ansonsten mäßig aufregenden Handelstag war die Entscheidung der kanadischen Notenbank, ihre Anleihekäufe zu reduzieren

Die Aktienmärkte heute nach der gestrigen Schwäche leicht erholt - aber das Interessanteste an einem ansonsten mäßig aufregenden Handelstag war die Entscheidung der kanadischen Notenbank, ihre Anleihekäufe zu reduzieren. Damit ist die Bank of Canada die erste bedeutende westliche Notenbank, die ihre ultralaxe Geldpolitik zurück fährt und mit dem "Tapering" beginnt. Wird das Signalwirkung haben? Denn in Kanada läuft die Wirtschaft besser als zuvor befürchtet - Gleiches gilt bekanntermaßen ja auch für die USA. Spätestens ab dem Sommer dürfte das dann für die westlichen Aktienmärkte das große und entscheidende Thema werden: wir stark steigen die Notenbanken auf die Bremse?

Das Video "Erste Notenbank tritt auf die Bremse!" sehen Sie hier..