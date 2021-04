Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MMVO



Die fox e-mobility AG schließt Rahmenvertrag zur Finanzierung durch Pflicht-Wandelschuldverschreibungen über bis zu EUR 25 Mio. ab



München, 21. April 2021. Die fox e-mobility AG (ISIN: DE000A2NB55) hat heute mit der Londoner Asset Management Gruppe, Atlas Capital Markets Limited (ACM) einen Rahmenvertrag über die Begebung von (unverzinslichen) Pflicht-Wandelschuldverschreibungen im Nominalwert von bis zu insgesamt EUR 25 Mio. innerhalb eines Zeitraums von bis zu drei Jahren abgeschlossen. ACM verpflichtet sich in dem Vertrag, unter bestimmten Bedingungen die von der fox e-mobility AG begebenen Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen. Die jeweilige Emission erfolgt im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung. Ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen findet nicht statt. Der Vorstand der fox e-mobility AG beabsichtigt in absehbarer Zeit die Emission einer ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen unter dem Rahmenvertrag zu beschließen.



Die Wandelschuldverschreibungen werden in unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 100.000,00 eingeteilt sein. Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt 95 % des Nominalbetrages und somit EUR 95.000,00 je Schuldverschreibung. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt 95 % des durchschnittlichen Marktpreises der fünf aufeinanderfolgenden Handelstage der Aktien der Emittentin vor Abgabe einer Ausübungserklärung. Nach der Wandlung hat ACM darüber hinaus bis zum 30. Dezember 2022 das Recht, weitere Aktien zu einem Ausgabekurs von EUR 2,50 je Aktie zu beziehen. Die maximale Anzahl der Aktien, die so bezogen werden können, entspricht 30 % der gewandelten Aktien. Das Bezugsangebot erfolgt gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) prospektfrei.

Seite 2 ► Seite 1 von 4